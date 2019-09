Pimp Ikea - 7 Hacks zum Nachmachen

Billy, Metod, Grundtal, Malm: Die allseits bekannten Möbel aus der Ikea-Familie sind die klassischen Allrounder im Interieur. Sie sind da, wenn wir unsere erste Wohnung beziehen, bei finanzieller Ebbe agieren sie als geduldiger Platzhalter für die guten Stücke, auf die wir noch etwas sparen müssen, oder sie sind so unschlagbar schlicht und vielseitig kombinierbar, dass einfach nur sie in Frage kommen. Stets im Rahmen unserer Möglichkeiten und maximal unkompliziert. Aber wie das mit multitalentierten Statisten so ist, gehören sie oft nicht gerade zu den Hauptdarstellern unserer Einrichtung. Kommt aber ganz drauf an! Denn fitte Bastler und Gestalter finden immer neue Methoden den unauffälligen Allzweckmöbeln mit Restylings einen neuen Look zu geben. Verschiedene Veredelungsmethoden und Finishes lassen unsere lieb gewonnen Begleiter ganz groß rauskommen. Die Mühe lohnt!