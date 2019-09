Draußen schmausen: 5 leckere Picknickrezepte

Nun gut, statt Ohrwürmern gibt's lieber was in den Bauch, denn es ist Picknicksaison. Ob in der wilden Natur oder im Stadtpark ist eigentlich total schnuppe, denn Picknicken fetzt immer und ist eine tolle Idee für ein erstes Date oder eine Geburtstagsparty. Damit du nicht mit leeren Händen antanzt, haben wir für dich ein paar leckere Rezepte zusammengesucht, die nicht nur super einfach in der Vorbereitung sind, sondern auch wirklich allen schmecken. Jetzt darfst du nur nicht die Picknickdecke und den Fußball vergessen – und natürlich die Sonnencreme!