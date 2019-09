Das kannst du über die Ostertage schaffen, auch wenn alles zu hat

Ich werde an Ostern umziehen und freue mich, ganze vier Tage Zeit dafür zu haben, mit einem verkaufsoffenen Samstag in der Mitte. Das ist wichtig für mich, weil ich einen Transporter mieten muss und die an Feiertagen entweder mehr kosten oder man gezwungen ist, direkt das gesamte Wochenende zu bezahlen. Aber wer nicht gerade sein gesamtes Leben von A nach B schleppen muss und über Ostern nicht zur Familie fährt, kann an diesen vier Tagen extrem viel erledigen. Besonders Dinge, die man ewig vor sich herschiebt oder für die einem im Alltag einfach die Zeit fehlt, eignen sich gut für die freien Tage. In Berlin müssen wir uns zu allem Überfluss auf wechselhaftes Wetter mit Temperaturen um die sechs Grad einstellen – ein Sonnenbad kann man da vergessen. Was tut man also, wenn der Großteil der Freunde in die Heimat fährt, die Läden außer am Samstag geschlossen bleiben und sich das Wetter nicht von seiner Schokoladenseite präsentiert?