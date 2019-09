Mindful Drinking oder einfach mal wissen, wann Schluss ist?

Zuletzt passiert bei „ Mindful Drinking “, das ich seit dem letzten Vollsuff sowieso praktiziere. Und der ist ein halbes Jahr her. Dass mir das lange vorkommt, liegt an meinem Job und meiner Wahlheimat. Ich arbeite in einer Branche, in der das erste Gläschen bei Events gerne schon vor zwölf gereicht wird. Zudem lebe ich in einer Stadt, in der Feiern rund um die Uhr klar geht. Dass ich trotzdem nicht an der Flasche hänge, wundert mich manchmal selbst. Zu verdanken hab ich das wohl meiner plötzlichen Wertschätzung des Nüchternseins, nachdem ich die Wirkung von Alkohol komplett in- und auswendig kennlernte. Ob ich davor ein Problem hatte, weiß nur meine Leber. Warum ich jetzt wiederum jedes Radler oder jeden Pfeffi mit einer Extraportion Achtsamkeit in mich reinschütten soll, entzieht sich trotzdem meinem Verständnis.