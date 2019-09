Wer kennt das nicht: Am Ende einer Arbeitswoche liegen im Kühlschrank mindestens drei Lebensmittel, bei denen Zweifel aufkommen, ob sie noch essbar sind.

Viele gehen dann lieber auf Nummer sicher und schmeißen das Essen nach einem kurzen Riechtest in den Müll. Eine Studie des “World Wide Fund for Nature” (WWF) aus dem Jahr 2015 legte offen, dass in Deutschland jedes Jahr etwa 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen.