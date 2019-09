Marathon-Guide 2018: Das sind die 25 spannendsten Strecken der Welt

Ob nun ein besonders flacher Berlin-Marathon, die etwas anspruchsvollere New Yorker Variante oder ein Ultramarathon über die chinesische Mauer, durch die Sahara oder ein Run am Nordpol – die Auswahl ist groß und die Anmeldungsplätze begrenzt. Damit ihr euch jetzt schon früh genug euren Laufplan für das nächste Jahr aufstellen, Flüge buchen und Trainingspläne konzipieren könnt, haben wir hier eine Übersicht der schönsten und inspirierendsten Strecken in Deutschland, Europa und der Welt für euch zusammengestellt.