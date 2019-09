Diletta Bonaiuti: „Fake Fur ist kein Trend, sondern eine Bewegung!“

Momentan kann ich leider nichts Gutes über den italienischen Stil sagen (lacht). Ich finde, wir sind modisch längt nicht so kreativ wie Designer in anderen Ländern. Ich mag zum Beispiel gerne den Londoner Look oder auch australische Brands. Weltweit entwickeln sich viele Designer weiter, während Mode in Italien zwar immer schön, aber nicht innovativ ist. Sie ist vielmehr klassisch und elegant und die Designer machen damit auch nichts falsch. Sie sind einfach wenig risikobereit und bleiben lieber in ihrer Komfortzone. Ich würde mir trotzdem gerne etwas Neues in Italien wünschen.