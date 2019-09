Vorschlag für eine neue Bauernweisheit: So schnell, wie der Sommer vergeht, so lang fühlt sich der Winterrest nach Silvester an. An der passenden Garderobe haben wir uns dementsprechend längst satt gesehen und suchen jetzt nach einem klitzekleinen Update. In Sachen Mäntel kommen uns Modelle mit Kapuze da gerade recht. Immerhin ist man mit denen nicht nur von Wind und Wetter abgeschirmt, sondern kann sich obendrein bei Morgenmuffeligkeit oder Kater bestens vor dem Rest der Menschheit verstecken. Manchmal braucht doch jeder etwas Abstand.