Alles außer Schwarz: Lederhosen bekommen jetzt ein buntes Makeover

Die Lederhose hat ihr Rocker-Image längst verloren und gehört mittlerweile in jeden gut sortierten Kleiderschrank. Bloß farblich blieb sie ihren Ursprüngen in den letzten Jahren immer treu, denn schwarze Modelle sind nunmal der Klassiker schlechthin. In dieser Saison haben sich allerdings viele neue Varianten in die Shops geschlichen und lösen den Berghain-Gedächtnislook endlich ab.