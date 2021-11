Es ist der Traum von Sportler:innen weltweit: einmal bei den Olympischen Spielen dabei sein. Genau dieses Ziel hat die deutsche Hindernisläuferin Lea Meyer im Alter von nur 23 Jahren im August bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio verwirklicht. Nicht nur wegen dieser unglaublichen Leistung ist sie eine Athletin, die man so schnell nicht aus den Augen verlieren sollte: Lea hat den Ehrgeiz und die Leidenschaft, echte Veränderung antreiben, Grenzen zu verschieben und andere dazu motivieren, ihr es gleich zu tun – und das nicht nur im Sport. Ganz getreu ihrem Motto: "Was du in anderen entzünden willst, muss in dir selbst brennen." Nicht ohne Grund wird Lea deshalb als Athletin der "Generation Now" von New Balance gefördert. Wir haben die mittlerweile 24-jährige Ausnahmesportlerin getroffen und mit ihr über die Spiele in Tokio, Erfolge und Niederlagen, ihre zweite Leidenschaft und Zukunftspläne gesprochen.