Wenn ich an das Label Juicy Couture denke, sehe ich vor meinem inneren Auge sofort Paris Hilton im pinken Nicki-Plüsch-Anzug mit auffälligen Strass-Applikationen am Po. Das geht außer mir vermutlich dem Großteil der Menschheit (ok ok, vielleicht ist das übertreiben, aber nur leicht). Stilsicher geht jedenfalls anders!