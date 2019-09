Endlich kannst du die Kauf Dich Glücklich x This Is Jane Wayne Kollektion kaufen

Wenn man Nike und Sarah, die Gründerinnen des Blogazines This Is Jane Wayne kennenlernt, dann kann man eigentlich nicht anders, als sich direkt ein klitzekleines Bisschen in die beiden zu verknallen. Das Powerduo steckt an - mit Energie, Begeisterung und Lebensfreude. Das gelingt ihnen bei der Begegnung im echten Leben, genauso wie mit ihren Texten, ihren Bildern und jetzt mit ihrer ersten Capsule Kollektion. Gemeinsam mit Kauf Dich Glücklich launchen Nike und Sarah heute die Linie "Bonjour Simone" - mit 13 Teilen, die inspiriert sind von Schätzen aus der eigenen Garderobe, Vintage-Lieblingen und von Feministin und Schriftstellerin Simone de Beauvoir!