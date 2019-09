Gazpacho, Gurke & Avocado: 5 kalte Suppen für heiße Tage

Im Sommer bevorzugen die meisten eher leichte Gerichte, die nicht so schwer im Magen liegen und den Körper nicht unnötig aufheizen. Ist Suppe da wirklich eine so gute Idee? Ja klar, aber bitte keinen kräftigen Eintopf, denn noch mehr Wärme braucht bei 30 Grad wirklich niemand. Stattdessen gibt es eine erfrischende Gazpacho, eine kalte Suppe aus ungekochtem Gemüse, die ihren Ursprung in Spanien und Portugal hat. Oder wie wäre es mit einer leckeren Gurkensuppe? Diese kalte Suppe ist sozusagen das lokale Gazpacho und kann wie die spanische Variante in nur wenigen Sekunden im Mixer zubereitet werden. Ideal also, wenn's eh zu warm für stundenlange Kochgelage ist. Ein weiterer Vorteil dieser frischen, kalten Süppchen ist, dass sie entweder von sich aus glutenfrei und vegan oder durch einfaches Weglassen oder Ersetzen von Zutaten umzuwandeln sind.