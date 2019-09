Selbstbewusster Körperkult und die dazu passende Attitüde gehören in Miami ebenso selbstverständlich zum Alltag, wie in Deutschland die Tagesschau. Nirgendwo anders ist unangestrengte Selbstinszenierung so willkommen wie in Floridas Metropole— ähnlich verhält es sich in Sachen Formvielfalt im Eigenheim. Einflüsse aus Kuba, dem Art déco und der Pop Art ergeben einen Stilmix der besonderen Art.



Floridianer kennen in Stilfragen weder Geiz noch Zurückhaltung – erlaubt ist, was gut aussieht und kombiniert wird, was gefällt. Uns, die wir aus dem Land von Bauhaus und Biedermeier kommen, ist die Gabe der gekonnten Leichtigkeit nicht gerade in die Wiege gelegt. Doch es ist nie zu spät, sich bei unseren kalifornischen Freunden etwas abzugucken.



Luftig, lässig, hell und bunt: Hauptsache selbstbewusst und wohl dosiert! Hier ein paar Stücke, die den Look nach Deutschland holen.