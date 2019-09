Monstera-Pflanzen, Sukkulenten, Millennial Pink und Marmor – wenn du nicht schon vorher ein Faible für Interior Design gehabt hast, bist du in den vergangenen Jahren wahrscheinlich dank Instagram und Pinterest doch auf den Trichter gekommen. Und ja, all diese Trends, möchte man vermuten, sind eh vergänglich, warum also Geld in Designobjekte stecken, die ich übermorgen schon nicht mehr sehen kann? Doch sowohl die Indoor-Begrünung als auch das seichte Pink der Generation Y haben sich bisher wacker geschlagen und existieren hier und da weiter.