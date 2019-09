Woraus ich mir wirklich nicht viel mache, ist Kochen. Erzähle ich das in einer größeren Runde, blicke ich meistens in fassungslose Gesichter. Kochen ist doch so meditativ, man weiß, was man auf dem Teller hat und setzt sich mit seinem Essen auseinander. Alles recht und gut und ich gebe zu, auch mir macht das Schnippeln von Gemüse Spaß. Ungefähr drei Minuten lang. Leider leide ich jedoch an kulinarischer Fantasielosigkeit, habe oft gefühlt keine Zeit für irgendwas, gerade am Abend. Plus: In Berlin kann ich ganz klasse Leute für ein gesundes Mahl bezahlen, bei dem ich auch weiß, was drin steckt, und keine Monatsmiete blechen muss.