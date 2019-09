Dein Kleiderschrank besteht mit großer Wahrscheinlichkeit aus einer Mischung von unterschiedlichsten Fast-Fashion-Teilen, von denen man sich eben doch nicht ganz so rigoros fernhalten kann wie man es eigentlich möchte, ein paar etwas kostspieligeren Designerteilen, in die es sich schon vor Jahren gelohnt hat zu investieren, einem ordentlichen Anteil an Second-Hand-Mode und vielleicht ein paar Erbstücke der Mutter, der großen Schwester oder der besten Freundin.