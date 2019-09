Ich hab' was zum Anziehen: Lisas 7 Inspirationen für die Woche

Nach very french Looks aus Paris und dem unkonventionellen New Yorker Style nehmen wir uns in dieser Woche den charmant verspielten „smukken“ Chic aus dem hohen Norden vor. Unser modisches Spirit Animal kommt aus Kopenhagen, ist Fashion Editor beim fabelhaften dänischen Magazin Costume . Darüber hinaus ist Jeanette Friis Madsen eine absolute Powermama und bedient sich in ihrer Stylingroutine bei allen Farben des Regenbogens – und das stilsicher bis zum get-no.