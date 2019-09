Momentan scheint es zwar noch ewig hin bis zum Wonnehochzeitsmonat Mai, doch glaubt uns, er kommt bestimmt! Und dann ist die Panik plötzlich groß, wenn deine beste Freundin heiratet und du nicht weißt, was du anziehen sollst. Dabei lässt sich das so einfach vermeiden, denn höchstwahrscheinlich hast du Mitte Februar schon mindestens eine Brautkleidanprobe mitgemacht. Also kannst auch du dir langsam Gedanken um deinen Look für ihren großen Tag machen.