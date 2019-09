H&M launcht See Now, Buy Now in Paris & die ersten Teile sind sofort ausverkauft

See Now, Buy Now - das Sofort Shoppen-Konzept, das in diesem Modemonat wohl den meisten Buzz kreiert - ist mit H&M nun auch bei der Paris Fashion Week angekommen. Nach Luxusbrands wie Dries van Noten und Rochas zeigte die High Street-Kette gestern die neue Studio-Linie und zelebrierte einmal mehr ein Laufstegspektakel, das selbst im französischen Modeolymp seines Gleichen sucht. Nicki Minaj und Alexa Chung saßen Front Row, Gigi und Bella Hadid führten die Topmodel-Riege an und im Anschluss gab The Weeknd seine größten Hits zum besten.