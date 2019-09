Wenige Tage sind so hart wie die, an denen du aus dem Urlaub zurückkommst. Und das liegt nicht nur an der Rückkehr in die Uni oder ins Büro. Im Hotel war nämlich meist nicht nur die Aussicht schöner. Das Bett wurde gemacht, im Bad hingen frische Handtücher bereit und wenn du dir richtig gegönnt hast, wurden sogar die Schlappen herausgestellt. Diesen Standard zu Hause und im Alltag aufrechtzuerhalten, erfordert einen amtlichen Ordnungssinn, Konsequenz und die passende Ausstattung. Letztere liefert H&M Home jetzt unter anderem online mit der neuen Classic Collection, die deinem Apartment eleganten Hotelflair und minimalistische Urbanität verleihen will. Fast so wie es gerade noch in Zimmer Nr. 42 war.