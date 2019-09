H&M Conscious Exclusive launcht Traumkleid aus recycltem Plastikmüll

Die Verschmutzung der Weltmeere gehört zu den größten Umweltproblemen, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Laut WWF schwimmen in jedem Quadratkilometer Ozean bis zu 18.000 Teile Plastikmüll. Die Zersetzung einer einzelnen Pet-Flasche dauert durchschnittlich ungefähr 450 Jahre. Deswegen ist Recycling auch in der Mode ein immer wichtiger werdendes Thema, dem sich H&M in dieser Saison erneut mit seiner Conscious Exclusive-Linie widmet. Im Mittelpunkt steht nun das innovative, nachhaltige Material BIONIC®, ein recycelter Polyester aus angeschwemmten Plastikabfällen.