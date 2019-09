Herbst-Highlights: Worauf du dich in der Übergangszeit am meisten freuen kannst

Gemütlichkeit kann man riechen. Und wenn es draußen wieder kälter wird, machen wir es uns drinnen ganz besonders kuschelig. Was dabei natürlich nicht fehlen darf: Kerzen – gerne in Hülle und Fülle. Am liebsten natürlich mit Duft. Ob man da nun bei den altbekannten Lieblingsklassikern bleibt oder die neuen Duftkerzen von Diptyque , Yankee Candle (z.B. „Warm Cashmere“ oder „Autumn Glow“), Village Candle („Welcome Home“ oder „First Frost“) & Co. ausprobiert. Bei Candle Dream gibt es eine riesige Auswahl inklusive schneller Lieferung. Da muss man sich nur noch entscheiden.