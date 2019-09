Es ist sowas von Wedding o'clock und damit meinen wir natürlich nicht den Berliner Stadtteil. Die Hochzeitssaison ist in vollem Gange, denn die schönsten und sonnenreichsten Monate des Jahres stehen kurz bevor. Wer jetzt schon sein Traumkleid für unter 200 € gefunden hat, der ist womöglich noch auf der Suche nach dem passenden Traumschuh. Und auch der muss längst kein Vermögen mehr kosten. Meistens kommen die Modelle in Creme, Weiß oder Metallic dann doch nur einmal zum Einsatz. Wozu sollte man sich da also verschulden, nur weil gerade Hochzeit ist? Stilvolle, wunderschöne und hochwertige Heels finden sich auch locker unter der 100 €-Schmerzgrenze.