Falls du nicht gerade zu den Menschen gehörst, die eine Kiste voller Kostüme haben und sich mindestens drei Mal im Jahr verkleiden (zu Fasching, an Halloween und beim Rollenspiel anlässlich des Jahrestages zum Beispiel), könnte es gut sein, dass dich der Gedanke an die Party am 31. Oktober etwas nervös macht. Was bitte sollst du da nur anziehen? Sexy Krankenschwester? No way! Bettlaken überwerfen und als Geist gehen? Auch nicht so geil.