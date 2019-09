Endlich: Greenpeace berichtet, dass die Textilbranche umweltfreundlicher wird

Hat unsere Umwelt also doch noch eine Chance? Jetzt wünschen wir uns internationale Lösungen. Selbst China, der weltweit zweitgrößte CO2-Verursacher, hat strengere Schadstoffkontrollen eingeführt. In die EU dürfen ab 2020 keine Textilien mehr importiert werden, die die hormonell wirkende Chemikalie Nonylphenolethoxylat (NPE) enthalten. Auch krebserregende Stoffe stehen auf der Agenda der EU. Da möchte man doch direkt mal klatschen. Wir zählen jedenfalls die Tage, bis in der Modebranche bei Zero niemand mehr an eine Konfektionsgröße denkt.