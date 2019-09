Ein Superfood ist angetreten, um ein ganz normales Heißgetränk zum nächsten Trend zu machen: Laut HelloGiggles trinkt der gesundheitsbewusste Food-Instagrammer jetzt am liebsten Golden Milk. Die Zutat, die für gute Inhaltsstoffe und die gelbe Farbe verantwortlich ist, hört auf den Namen Kurkuma und begegnet einem im Alltag zum Beispiel in indischen Currys.Das Gewürz stammt aus der Familie der Ingwergewächse und soll das Immunsystem stärken, außerdem werden ihm entzündungshemmende und magenfreundliche Eigenschaften zugeschrieben.Auch die Golden Milk selbst ist keine Neuerfindung, sondern hat ihre Wurzeln in der ayurvedischen Ernährungsweise: Darin ist die Kombination aus warmer Milch, Kurkuma und Honig ein fester Bestandteil.Wie's funktioniert? Das Rezept der indischen Foodbloggerin Richa von My Food Story wurde über 5.000 Mal bei Pinterest gepinnt und das Beste an der ganzen Sache: Die Zubereitung dauert nur drei Minuten.