Artsy Avocado: Das sind die schönsten geschnitzten Kunstwerke der Superfrucht

In letzter Zeit greift der Avocado-Hype nun im wahrsten Sinne des Wortes über den Tellerrand. Neuerdings haben nämlich auch Künstler die Frucht für sich entdeckt, um kunstvolle Objekte aus ihnen gestalten. Es wird geschnitzt, geschnitten und dekoriert was das Zeug hält. Ganz vorne mit dabei: Avocado-Rosen. Dafür werden die grünen Früchte zunächst in dünne Scheiben geschnitten und anschließend aufgefächert drapiert, sodass eine Art Avocado-Blüte entsteht.