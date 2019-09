Tiffany's eröffnet Café: Endlich können wir frühstücken wie Audrey Hepburn

Du warst noch niemals in New York? Dann hast du spätestens jetzt einen Anlass, deine Koffer zu packen. Und die Packliste kann sogar bescheiden bleiben. Eine große, schwarze Sonnenbrille, ein elegantes Etuikleid und eine üppige Perlenkette reichen, um deinen Audrey-Hepburn- Moment endlich wahr werden zu lassen. Denn die passenden Croissants zum Look gibt es ab sofort im ersten Frühstücks-Café von Tiffany. Und wem Croissants zu mau sind, der kann sich auch an Trüffeleiern und Avocadotoast delektieren.