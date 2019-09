You can't be what you can't see lautet ein berühmtes Zitat der US-amerikanischen Kinderrechtsaktivistin Marian Wright Edelman, das gern als Überschriften für Artikel verwendet wird (erst kürzlich in The Guardian ), in denen es um die geringe Quote von Frauen in stereotyp männlichen Branchen geht. In diesem Sinne verrichten unsere drei Protagonistinnen sowie ihre zahlreichen Kolleginnen weltweit eine Art Serviceleistung, findet auch Groppler selbst: „Je mehr Frauen jetzt mit gutem Beispiel vorangehen, desto mehr Frauen werden sich auf die Bühne trauen.“ Untereinander kennt man sich, connectet on- und offline, ein Gefühl von Support verspüren alle drei. So hat Wenzel ihren Anfang auf Hamburger Bühnen gemacht und dort selbst eine LGBTQ-freundliche Comedybühne gegründet, weil eine Show dieser Art noch fehlte. Aktionismus im Business ist genauso wichtig, wie eine Vorbildfunktion innezuhalten. Heute ist sie in Berlin Teil der alternativen Comedy-Szene. „Wir haben immer mehr Frauen und Shows mit vielfältigeren Line-ups und offenem Publikum. Das wünsche ich mir deutschlandweit und im Fernsehen.“ Die Kontaktdaten ihrer Kolleginnen speichert sie in einer Excel-Liste, die sie regelmäßig aktualisiert. „Falls mich jemand nach Vorschlägen fragt“, erklärt sie. „Da stehen grade etwa 40 Frauen drauf.“ Ratcliffe zählt vier enge Kolleginnen zu ihrem Kreis, fast mehr als Google bei meiner Suche ausgespuckt hatte. Eine Liste dieser Art wird man auf den Rechnern ihrer männlichen Kollegen wohl nicht finden. Ich merke: Als Frau hat man Extraarbeit.