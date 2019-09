Wie sieht eigentlich so ein Tag in der Refinery29 Germany-Redaktion aus? Diese Frage haben Chefredakteurin Cloudy Zakrocki und Fashion & Beauty Editor Katja Schweitzberger in den letzten Wochen in zwei neuen Folgen "Von früh bis spät" beantwortet. Bei all ihren Tagesstationen immer mit dabei war die neue Q Touchscreen Smartwatch von Fossil , die sich als schickes Accessoire und funktionaler Begleiter in einem bewährt hat.