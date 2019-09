Die Streetstyle-Stars aus CPH lieben Flipflops & es gibt sie sogar recycelt

So hat die Liebe auch bei Pernille Teisbaek angefangen, erzählt die dänische Stylistin gegenüber Vogue Online . Nachdem sie sich am Vorabend zu spät auf dem Weg zur Show von Miu Miu mehrere Blasen gelaufen hat, gingen am nächsten Morgen nur noch Flipflops. Klingt diese Situation vertraut? Dass Isabel Marant und Michael Kors zuletzt Zehentrenner aus Plastik über den Laufsteg schickten, befeuert den angesagten Look natürlich zusätzlich. Beim Anblick der lässigen Bilder aus Dänemark wollen wir ihn natürlich am liebsten direkt für 2,90 € nachshoppen.