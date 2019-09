5 leckere Eisrezepte, die ganz ohne Eismaschine auskommen

I scream, you scream, we all scream for ice cream! Es ist Sommer (offensichtlich) und Sommerzeit heißt auch immer Eiszeit! Leider kann es ganz schön kompliziert sein, Eis selber zu machen – wer hat schon eine Eismaschine? Dass es aber auch ganz anders, easy und super lecker geht, zeigen dir die Rezepte in dieser Slideshow.