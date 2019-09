Duftkerzen sind eigentlich das ganze Jahr über absolute Dauerbrenner (haha!), doch im Herbst entfalten sie ihre Wirkung erst so richtig und verzaubern uns mit ihrem Gemütlichkeitsfaktor. Während es draußen immer schmuddeliger wird, macht man es sich daheim umso öfter gemütlich. Ein angenehmer Duft, das leise Flackern der Flamme und der warme Kerzenschein bringen uns in wohlige Sphären. Mittlerweile werden einige Duftkerzen anstatt mit einem Baumwolldocht sogar mit hauchdünnem Holzscheit versehen, damit das wohlige Knistern noch präsenter wird und wir uns an laue Sommernächte am Lagerfeuer oder an das Lodern des Kamins erinnern. Oftmals sind es doch die Kleinigkeiten, die wahre Wohfühlmomente schaffen.



Kein Wunder also, dass die Duftkerze boomt und auch immer mehr Modehäuser aus dem Luxussegment und auch Modeketten auf den Zug aufspringen. Große Namen wie Hermés, Dior oder Comme des Garcons haben aus ihren Parfüms längst Duftkerzen gegossen. Wir sind im Duft-Himmel angekommen. Unsere dekorativen Favoriten für den Herbst findet ihr in der Slideshow!