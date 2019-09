Das Jahr 2016 neigt sich allmählich dem Ende zu, was sich nicht nur seit einigen Wochen am Weihnachtsgebäck in den Supermärkten bemerkbar macht. Mittlerweile stehen auch schon die ersten festen Termine für 2017 auf dem Programm. Natürlich gibt es da unzählige Apps, die die Organisation digital ganz einfach machen. Doch wir lieben auch die traditionellen Kalender, die aus Papier daher kommen und per Hand mit Stift ausgefüllt werden müssen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern...



Falls nicht, dann liefern die 8 hübschen Wand- und Taschenkalender in der Slideshow hoffentlich einen Anlass Termine mal wieder ganz traditionell mit Stift auf Papier und nicht nur digital einzutragen.