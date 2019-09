Es ist das Foodbild auf Instagram, das man auf jedem Health-Coach- und Foodblogger-Profil findet: Liebevoll dekorierte, bunte und auch noch super gesunde Smoothiebowls.

Die Mischung ist einem normalen Smoothie sehr ähnlich, wird aber etwas dickflüssiger zubereitet und mit einem Löffel gegessen.

In den nährstoffreichen Schalen enthalten, sind jede Menge Früchte und Superfoods, aber auch Gemüse. Bei den Toppings sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Von selbst gemachtem Müsli, über Kokosflocken und Blütenpollen darf alles in Szene gesetzt werden. Man kann schon fast von einer Art Kunst sprechen, wenn man sich die Bilder unter dem Hashtag Smoothiebowl ansieht.



Aber versprochen: Auch wenn die Bilder zunächst nach viel Aufwand aussehen – hat man erstmal alle Zutaten parat, sind die Rezepte schnell und einfach zu Hause zubereitet. Die meiste Zeit raubt dann nur das Dekorieren. Und in welchem Umfang das auch immer geschehen mag: Viel Spaß mit den folgenden Rezepten!