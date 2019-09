Manchen von euch hängt es sicherlich schon zu den Ohren raus, aber man kann es einfach nicht oft genug betonen: Im Sommer ist Berlin die schönste Stadt der Welt. Die Straßen verwandeln sich in ein riesiges Eiscafé, Spree und Landwehrkanal werden zum Tretbootparadies und beim Nachhauseweg durch den Görlitzer Park möchte man sich am liebsten ein (Tofu-)Würstchen von einem der abertausenden, lecker duftenden Grillroste schnappen. Ja, man muss es wirklich sagen, im Sommer ist Berlin eines der schönsten Fleckchen überhaupt.



Doch neben Eis, Bootstouren und Grillduft hat die deutsche Hauptstadt noch einiges mehr zu bieten. Zum Beispiel ein paar fabelhafte Biergärten, die man hier in nördlicheren Gefilden gar nicht vermuten würde und die mal mehr und mal weniger versteckt von Zehlendorf über Kreuzberg und Friedrichshain bis nach Köpenick verteilt sind. Ein perfekter Grund also, um am Sonntag seine besten Freunde zusammenzutrommeln und eine gemeinsame Radtour zu den schönsten Biergärten Berlins zu starten. Bereit? Los geht’s: