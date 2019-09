Möbel online zu shoppen ist mindestens genauso schwierig, wie sich vor dem Süßigkeitenregal für das Richtige zu entscheiden. Schokolade, Gummibären, Cookies – am liebsten möchte man sich durch das gesamte Sortiment snacken, bevor man eine endgültige Wahl fällt. Ähnlich geht es uns mit der Einrichtung, denn eigentlich möchte man ja die Couch probesitzen, die Haptik des Teppichs testen oder das Geschirr auf dem neuen Holztisch ausprobieren. Wer trotzdem keine Lust auf den stressigen IKEA-Besuch hat, dem helfen Onlineshops aus. Entspannt kann man zuhause durch das schier unendliche Angebot an Möbeln browsen. Vom neu angefertigten Barhocker bis zum Designklassiker findet man hier alles, was das Herz begehrt. Die Shops versuchen dabei, es dem Kunden so komfortabel wie möglich zu machen. Auf Rechnung bestellen, 30 Tage Rückgaberecht, schnelle Lieferung und kostenlose Retoure – Einfacher geht’s nicht.



Wenn der neue Kleiderschrank in den eigenen vier Wänden also nicht zum Bett passt oder der Spiegel in der Realität viel kleiner ausfällt, als man es sich vorgestellt hat, schickt man das gute Stück eben ganz einfach zurück.



Ob skandinavischer Minimalismus oder mediterraner Landhausstil - hier stellen wir euch die besten zehn Interior-Onlineshops vor. Wir wünschen viel Spaß beim Shoppen!