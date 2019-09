Zara überrascht uns gerade immer wieder. Erst launcht die spanische Highstreet-Kette die erste nachhaltigere Linie , nun begeistert die neue Studio-Kollektion mit wahren Highlight-Pieces. Tatsächlich, denn wir schmeißen hier nicht einfach nur mit knackigen Modeschlagwörtern durchs Internet, sondern meinen es auch genau so.Die neue Teile von Zara sind nicht einfach nur bei den großen Luxushäusern vom Laufsteg abgeschaut, sondern haben durchaus einen eigenen Look, setzen auf hochwertige Materialien und beeindrucken mit gelungenen Schnitten.Da wäre zum Beispiel die schwarze Latzhose aus Leder, die jede Garderobe aufwertet. Oder aber das gestreifte Strickkleid aus 100 Prozent Wolle, das den Herbstalltag direkt kuscheliger und schicker gestaltet. Na, neugierig? Dann klickt euch in unsere Slideshow, in der wir euch die acht Highlights der Linie präsentieren.