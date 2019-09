Zutaten:• 350 ml Cold Brew Kaffee ( selbstgemacht oder fertig geshoppt • 175 ml frische Vollmilch• 120 ml gesüßte Kondensmilch• 1 1/2 TL KaramellsirupZubereitung:1. Kaffee, Milch, Kondensmilch und Sirup miteinander verrühren.2. Mischung in 10 kleine Eisförmchen geben. Eine Stunde lang im Gefrierschrank fester werden lassen. Herausnehmen und Eisstiele einsetzen, für mindestens weitere drei Stunden ins Gefrierfach stellen.3. Das fertige Eis am Stiel am besten ein paar Sekunden unter lauwarmes Wasser halten, damit es sich einfach aus der Hülle löst. Voilà!