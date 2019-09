9 Fakten über Coca-Cola, die du garantiert noch nicht wusstest

Es ist eine Marke, die ganz natürlich mit der Zahl Eins verschmolzen zu scheint: Die ersten, deren Werbung Männer mit unterschiedlicher Hautfarbe ziert; Die ersten, die überhaupt auf die Idee kamen, eine berühmte Persönlichkeit als Werbegesicht anzuheuern; Die ersten, die mit afroamerikanischen Sportlern zusammen gearbeitet haben; Die ersten, die ein Getränk aus dem Mainstream ins All brachten; Die ersten mit einer Liste der „ersten“, die man schier unendlich weiterführen könnte. Wie sich das so anfühlt, immer die ersten zu sein, bekomme ich bei meinem Trip nach Atlanta zu spüren, denn ich bin eine der ersten Journalist*innen, die ins Innere des Hauptquartiers des Weltkonzerns blicken dürfen. Und ins Innere des Archivs, in dem sich popkulturelle Meilensteine tummeln. Denn eines ist mir bereits vor meinem Besuch nach Atlanta klar: Marketing hat Coca-Cola drauf. Diesen Bereich hat das Kultgetränk perfektioniert – dass auch dies seit Tag eins der Brand so ist, war mir vorab zwar nicht bewusst, hätte ich mir allerdings denken können: Ist schließlich Coca-Cola. Sehr interessant zudem ist das Thema Zukunft und wie ein Konzern dieser Größenordnung damit umgeht. Wichtig ist dies allemal, immerhin denkt einer aktuellen Umfrage zufolge 50% der Weltbevölkerung, dass Brands mehr Macht haben, in der Welt etwas zu verändern, als die Politik. Hier sind Unternehmen wie The Coca-Cola Company gefragt.