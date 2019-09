Das Pariser Atelier von & Other Stories verwischt mit seiner Capsule Collection die Grenze zwischen Tag und Nacht. Die Pyjama-inspirierte Kollektion Rêve Éveillé, die sich an der Magie des Schlafs und der Träume orientiert, soll allerdings nicht in erster Linie im Bett, sondern auch im Alltag getragen werden. Wäre sonst ja auch schade um die hochwertigen Stücke, die in luxuriösen Seidenmischungen und butterweichem Tencel daherkommen.