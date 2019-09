Calvin Klein weiß, dass man 2017 mit Vielfalt für Unterwäsche wirbt

Kein anderes Kleidungsstück kommt unserem Körper so nah wie unsere Unterwäsche. Das Schönheitsideal, das uns allerdings in vielen Kampagnen großer Lingerie-Brands nebenbei mitverkauft wird, ist sehr weit weg von der Realität vieler Frauen. Immerhin sind die meisten Models, die von Victoria's Secret und ähnlichen Marken gebucht werden, um die 20 Jahre alt und passen in Größe 34 oder kleiner. Das Identifikationspotenzial ist für viele Konsumentinnen da gleich Null. Doch langsam ändert sich etwas in der Werbewelt rund um Bras und Panties, wie in Deutschland beispielsweise Phylyda zeigt.