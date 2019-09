In diesen Onlineshops machst du morgen die besten Deals

Auf die Plätze, Schnäppchen jagen und los – denn in weniger als 24 Stunden ist es soweit. Anlässlich des Black Fridays überbieten sich die Onlineshops wieder gegenseitig mit Angeboten, reduzierten Artikeln und kostensparenden Aktionen. Und während unser Shoppingherz höher schlägt, kriegt unser Konto die böse Rechnung am Ende des Tages. Aber letzteres mal eben ausgeblendet, rüsten wir uns für ein berauschendes Shopping-Erlebnis in der virtuellen Welt. Ob es ausartet oder nicht, überlassen wir mal unserer Vernunft. Schließlich stehen ja auch noch Weihnachtsgeschenke aus.