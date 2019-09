Mit diesen Bauchtaschen-Badelatschen von Nike sind deine Wertsachen in Sicherheit

Ich lernte also sehr früh, dass die Welt im Prinzip aus Taschendieb*innen besteht, die nur darauf warten, ihre Langfinger nach meinen Habseligkeiten auszustrecken. Besonders aufgeregt bin ich dementsprechend bei allen Gelegenheiten, bei denen ich nicht wie eine Glucke auf meinen Wertsachen sitzen kann. Im Schwimmbad und am See wird es besonders heikel. Gepaart mit meiner Kurzsichtigkeit macht mich meine Paranoia nämlich immer zu der einen Person, die zwischen jedem Schwimmzug aufsteht, um mit zusammengekniffenen Augen vom See aus das Lager abzuchecken. Es ist wirklich unentspannt und es ist vor allem meistens komplett übertrieben.