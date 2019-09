Gemütliches Quietschen und wohnliches Knacken – allein das Geräusch, was entsteht, wenn man sich in ein Flechtmöbel aus Naturfaser fläzt, ist unnachahmlich. Genau wie diese natürlich gechilllte Atmosphäre, die Accessoires aus Naturfasern mit sich bringen. Der Hippie-Chic erlebte seit den Seventies viele Ups and Downs. Damals waren die geflochtenen Naturgewebe Einrichtung und Einstellung in einem. Das ist jetzt anders.



Heute feiern die Öko-Klassiker ihr Comeback eher als natürliche Begleiter von moderner Sachlichkeit und ziehen von der Terrasse direkt ins Wohnzimmer und vom Land ins Loft. Die altbewährten Wohnbegleiter sind leicht und lässig wie damals, sind aber, dank formaler Überarbeitung, fitter Gestalter zu coolen Indoor-Stücken geworden. Egal ob Shabby-, Boho- oder Bauhaus-Stil, die nächste Naturfasergeneration ist in jedem Stil zu Hause!