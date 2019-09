10 Tipps, um die Studentenbude in einen Designpalast zu verwandeln

Zugegeben: Wir alle protzen doch gerne, mit dem was wir haben. Aber wenn das Budget knapp ist, bleibt oft wenig für Luxus übrig — und wenn, dann muss der Kauf eine wohlüberlegte Wahl sein. Also ab in die nächste Luxusboutique? Wie wäre es denn mal statt einer teuren Tasche mit einem eleganten Wohnaccessoire? Denn im Gegensatz zu Schuhen und Kleidern ist die Investition in ein Möbelstück wahrscheinlich eine langlebigere.



Wir zeigen dir 10 Inspirationen für Heimprotzereien, kleine und große Dinge, die einen ganzen Raum erstrahlen lassen. Von Sesseln über Beleuchtung bis zu Seife, die mit Zeder gespickt ist, machen diese Dinge dich jedes Mal glücklich, wenn du sie verwendest.