Ein Ja-Wort mit Stil zu geben, muss dich nicht in den finanziellen Ruin treiben, das haben wir ja bereits vor kurzer Zeit festgestellt. Unsere Highstreet-Lieblinge haben 2017 zu dem Jahr erkoren, in dem die Weddingseason auch für schmalere Portmonees wunderschöne Alternativen zum kostenintensiven Traum in Weiß bereit hält. Schließlich geht es nicht darum, wie viel das Kleid gekostet hat, sondern wie legendär und traumhaft die Feier war. & Other Stories hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, auch die Brautjungfern von ihrer besten Seite zu zeigen. Denn es ist nur konsequent, auch hier durch Stilsicherheit zu bestechen, oder? Die zeitlosen Etnwürfe in Weiß-, Creme-, Pfirsisch- und Pinktönen sind schlicht gehalten und lassen die Trägerin über die Hochzeitsfeierlichkeiten hinaus Freude an ihrem Kleid haben. Die zarten Designs von & Other Stories sind ohnehin viel zu schade, um sie nur ein einziges Mal auszuführen. Und psst, ein Hochzeitskleidanwärter hat sich ebenfalls in der Kollektion versteckt.