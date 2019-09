Auch wenn es bei Friends so wirkt: In einer WG zu leben, ist nicht immer nur spaßig und entspannt. Mitbewohner*innen sind nicht automatisch auch BFFs, Begegnungen mit kauzigen Nachbar*innen nicht immer ultrawitzig und die wenigsten von uns haben das Glück, mit einer Köchin oder einem Koch zusammenzuwohnen, die*der auch noch super gern putzt. Klar, in manchen WGs läuft es besser als in anderen, aber Auseinandersetzungen und Probleme gibt es trotzdem bei den meisten. Abgesehen davon hat auch nicht jede*r Bock, ständig zu socialisen – manchmal will man das dreckige Geschirr ignorieren, den ganzen Abend netflixen und mit niemandem reden (und sich dafür auch nicht rechtfertigen müssen).