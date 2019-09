Dank steigender Mietpreise nimmt der Hype kein Ende, in winzigen Häusern und Wohnungen zu leben und diese super stylish herauszuputzen. Manchmal schauen wir uns Fotos dieser Räume an und denken: "Wie ist das möglich?" Die Vorstellung, dass eine Person — ganz zu schweigen von einer ganzen Familie oder gar noch mit einem Haustier — harmonisch auf weniger als 30 Quadratmetern lebt, mag durchaus lächerlich erscheinen. Und doch, die geniale Nutzung eines Raumes und praktische Platzierung der Haushaltsgegenstände in einigen dieser Häuser bringt uns zu der Überzeugung, kleinen Wohnräumen eine Chance zu geben.



Bei engen Platzverhältnissen sollte der Krempel auf ein Minimum beschränkt werden; in den nächsten sieben Räumen sind die Ideen zum Verstauen innovativ und inspirierend. Nie wieder werden wir uns über unsere klitzekleinen Schränke beschweren.